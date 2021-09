BASF-Aktie: Jetzt interessant für Dividendenjäger?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) tritt seit Mitte Juni mehr oder weniger auf der Stelle und bewegt sich in einer Range von 64 bis 69 €. Was einerseits langweilig wirkt, übt auf Dividendenjäger durchaus seinen Reiz aus. Beim aktuellen Kurs um die 65,60 € beträgt die Dividendenrendite rund 5,3 %. Und die Geschäfte laufen gut.

Die BASF mit Sitz in Ludwigshafen ist ein Chemiekonzern. Sie beschäftigt weltweit 110.302 Mitarbeiter an über 390 Produktionsstandorten in mehr als 80 Ländern. 2020 wurde ein Umsatz ...





