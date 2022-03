BASF-Aktie: Jetzt einsteigen und 6,5 % Dividende abstauben?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF (WKN: BASF11) kann auf eins der erfolgreichsten Geschäftsjahre seiner langen Geschichte zurückblicken. Umsatz und Gewinn haben sich deutlich besser als erwartet entwickelt und das zahlt sich auch für die Aktionäre aus. Denn in diesem Jahr will der Konzern eine Dividende von 3,40 Euro pro Aktie auszahlen. Wer jetzt noch schnell die Aktie kauft, bekommt beim aktuellen Kurs von 52,37 Euro eine Rendite von fast 6,5 % (Stand 24.03.2022).

Die Pläne des Managements sehen in den kommenden Jahren sogar noch weitere Dividendenanhebungen vor. Wenn man jetzt BASF-Aktien kauft, kann man sich also in den nächsten Jahren auf ein kontinuierlich weiter steigendes Nebeneinkommen freuen. Zumindest, wenn der Plan des Managements aufgeht.

Sind die 6,5 % Dividende erst der Anfang?

Ob sich BASF die steigenden Dividenden wirklich leisten kann, muss sich erst noch zeigen. Zwar war das letzte Geschäftsjahr extrem erfolgreich. Der Umsatz ist immerhin um ein Drittel auf 78,5 Mrd. Euro in die Höhe geschossen. Und der Gewinn ist sogar auf 6 Euro je Aktie gestiegen. Im Vorjahr hat BASF noch einen Verlust verbucht.

Aber der Blick auf die Ergebnisse der letzten zehn Jahre zeigt, dass der Trend nicht unbedingt nach oben geht. Vielmehr war es ein ständiges Auf und Ab. Zwischen 2017 und 2020 ist der Umsatz sogar von Jahr zu Jahr leicht gesunken. Auch der Gewinn ist immer weiter gesunken. Trotzdem hat BASF die Dividende immer weiter angehoben.

Auch in diesem Jahr rechnet BASF mit einem Rücksetzer. So soll der Umsatz etwa auf 74 bis 77 Mrd. Euro fallen. Gleichzeitig soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern von 7,8 Mrd. Euro auf nur noch 6,6 bis 7,2 Mrd. Euro fallen.

BASF spielt mit dem Feuer

Ob es sich dabei nur um einen kurzfristigen Rücksetzer handelt, ist noch nicht absehbar. Es ist durchaus vorstellbar, dass das Geschäft wie vor der Pandemie für einige Jahre stagniert und der Gewinn unter Druck gerät. Das ist wohl auch der Grund, weshalb die Aktie so günstig zu haben ist. Denn immerhin zahlt man aktuell weniger als das 9-Fache des letzten Jahresgewinns für die Aktie. Und obendrauf bekommt man wie erwähnt noch die hervorragende Dividende.

Gut möglich, dass das Geschäft von BASF in diesem Jahr nur kurzfristig unter Druck gerät und die Gewinne in den nächsten Jahren wieder steigen. Aber sollte das nicht der Fall sein, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Dividende gekürzt werden muss.

Schon in diesem Jahr zahlt BASF mehr als die Hälfte des Gewinns an seine Aktionäre aus. Im kommenden Jahr dürfte der Wert noch deutlich steigen, da die Dividende wohl trotz fallender Gewinne angehoben werden dürfte. Schon im nächsten Jahr könnte sich dann herausstellen, dass die Aktie doch nicht so ein Schnäppchen ist, wie es gerade den Anschein hat. Wer die Aktie nur wegen der Dividende kauft, könnte also in den nächsten Jahren eine böse Überraschung erleben.

Der Artikel BASF-Aktie: Jetzt einsteigen und 6,5 % Dividende abstauben? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

