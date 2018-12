BASF-Aktie: Ist der Wert unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

letzte Woche beschäftigte sich Frank Holbaum in einer Analyse mit der Aktie von BASF. Seine Erkenntnisse im Überblick:

Der Stand! Derzeit sehen fundamentale Analysten die Aktie von BASF als deutlich unterbewertet an. Die Entwicklung! Mit BASF ging es in den letzten Tagen wegen einer Gewinnwarnung zwar nach unten, doch das Potential scheint gegeben, so dass es am Dienstag wieder etwas nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.