BASF-Aktie: Ist der Aufwärtstrend immer noch intakt?

Die BASF Aktie befindet sich seit Anfang 2018 in einem Abwärtstrend. Die Coronavirus Krise hat die Aktie weiter negativ beeinflusst und den Kurs der Aktie in die Tiefe fallen lassen. Das letzte Mal, wo die Aktie so günstig war, war kurz nach der Finanzkrise. Seit Mitte März hat sich die Lage beruhigt und die Aktie bewegt sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



