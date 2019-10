BASF-Aktie: Irren die Experten?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF Aktie legt in einem ruhigen Handel leicht zu und reiht sich damit unter die Gewinner ein. Der Aktienkurs liegt nahe der Widerstandszone bei 66 Euro. In den letzten Handelstagen konnte der Kurs zulegen und sich über den drei gleitenden Durchschnittslinien halten. Am Freitag veröffentlichte Bernstein Research eine Studie, die ein Kursziel von 54 Euro für die BASF Aktie vorsieht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



