BASF Aktie: Hoffnung auf Wachstum geschürt!

Schon seit Längerem ist der Chemieriese BASF mit seiner Marke „Chemetall“ im Reich der Mitte aktiv. Jetzt wollen die Ludwigshafener offenbar das China-Geschäft rund um die Oberflächentechnik (Unternehmensbereich Coatings) weiter ausbauen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Demnach plant BASF den Bau eines Standorts für Oberflächentechnik in Pinghu, einer Wirtschaftsentwicklungszone in der Zhejiang-Provinz. Die neue Anlage soll im ersten Quartal 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



