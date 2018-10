BASF-Aktie: Hier kommt einfach keine Ruhe rein!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Noch immer rauscht die BASF-Aktie in den Keller. Bisher ist kein Ende der Abwärtsbewegung in Sicht oder etwa doch? Die ersten charttechnischen Signale sehen nun vielversprechend aus. Allen voran der Relative Stärke Index, der tief im überverkauften Bereich notiert. Aber auch der MACD bewegt sich auf ein Kaufsignal zu. Vielleicht sehen wir ja noch in dieser Woche Bewegungen nach oben! Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.