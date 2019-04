BASF Aktie: Hier ist der Startschuss gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Es wird beispielsweise zur Pelletierung von Eisenerz, in der Aluminiumoxid-Verarbeitung oder zur verbesserten Erzrückgewinnung eingesetzt: Kein Wunder also, dass Polyacrylamid-Pulver besonders von der Bergbauindustrie sehr stark nachgefragt wird.

Um der wachsenden Nachfrage nach dem lukrativen Polymer in der Region Asien-Pazifik gerecht zu werden, hatte der deutsche Chemiekonzern BASF eine neue Produktionslinie rund um Polyacrylamid-Pulver am firmeneigenen Standort in Nanjing (China) geplant

Ein Beitrag von Marco Schnepf.