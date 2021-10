BASF-Aktie: Hält diese Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Seit dem Hoch vom 13. August bei 69,52 Euro vollzieht die BASF-Aktie eine anhaltende Abwärtsbewegung. Erholungen endeten seitdem entweder immer an der 50-Tagelinie oder knapp darüber. Auch im Oktober scheiterte der Wert erneut an seinem gleitenden Durchschnitt. Die Konsequenz war eine neue Abwärtsbewegung. Sie erreichte am Freitag bei 61,81 Euro das Tief vom 6. Oktober bei 61,86 Euro.

Auch am



