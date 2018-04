BASF-Aktie: Geht die Schwächephase weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

die BASF-Aktie kommt an diesem Dienstag nach den Osterfeiertagen nicht so gut aus den Startlöchern. Die Aktie verliert fast 1 % an Wert. Erst kürzlich stufte die britische Großbank HSBC den Titel hoch und empfiehlt die Aktie nun zum Kauf, nachdem es zuvor nur eine Halteempfehlung gab. Auch das Kursziel wurde nach oben hin angepasst. Das neue Kursziel liegt nun ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.