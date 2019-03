BASF Aktie: Mit Geduld und Spucke in die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Hypoport":

Durch die verstärkte Nutzung von Digitaltechnologien will BASF nicht nur die Effizienz und Effektivität der eigenen Prozesse verbessern, sondern auch einen Mehrwert für die Kunden schaffen. Um diesem hehren Ziel gerecht zu werden, kündigten die Ludwigshafener nun einen neuen Digitalisierungsstandort in Spanien an.

BASF will dort 300 Digital-Experten einstellen

Laut Pressemitteilung hat BASF bereits im Februar die in Madrid sitzende „BASF Digital ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.