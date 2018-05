BASF-Aktie: Ganz wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF ist in den vergangenen Tagen nicht mehr eindeutig stärker geworden. Die zwischenzeitliche Erholung der Aktie scheint nun erst einmal zu pausieren. Es wird spannend, meinen die charttechnischen Analysten, denn an sich verfüge der Wert über ein Kurspotenzial in Höhe von 15 % Das könnte sich bereits in kürzester Zeit einstellen, heißt es. Daher sollten Investoren die Charttechniker genau verfolgen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.