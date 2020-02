BASF Aktie: Frauen an die Macht!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF plant derzeit damit, den Anteil an Frauen in Führungspositionen deutlich zu steigern. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 30 Prozent der Führungskräfte weiblich sein, das gab der DAX-Konzern am Freitag bekannt. Weibliche Talente sollen im Unternehmen künftig schneller erkannt und gefördert werden. Ende letzten Jahres betrug die Frauenquote bei BASF noch 23 Prozent und lag nur leicht über dem Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



