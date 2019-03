BASF Aktie: Es wird aber auch Zeit, den alten Staub abzuwischen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF will ihre Forschungsprojekte beschleunigen – mit einem innovativen Forschungszentrum für Katalysatoren und Verfahren. Wie der Konzern kürzlich mitteilte, konnte man das am Hauptsitz Ludwigshafen gelegene Zentrum nun in Betrieb bringen.

Demnach wird das neue Technikum vom globalen Forschungsbereich „Process Research & Chemical Engineering" betrieben. Vor Ort sollen automatisierte Versuchsanlagen eingesetzt werden, um neue Verfahren anhand kontinuierlich gelieferten Daten zu entwickeln

Ein Beitrag von Marco Schnepf.