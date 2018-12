BASF Aktie: Erholung setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach einer erneuten Gewinnwarnung verloren die Aktien von BASF Anfang Dezember enorm an Wert. In Folge dessen erreichte das Papier bei 57,26 Euro ein neues 52-Wochen-Tief. Seither ist an der Börse wieder eine leichte Erholung zu beobachten. Am Donnerstag konnte die BASF Aktie sich wieder über 60 Euro verbessern. Analysten bleiben dem Titel gegenüber skeptisch und rechnen nicht mit einer baldigen Rallye. Weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.