BASF-Aktie: Die Erholung geht weiter!

Die BASF-Aktie hat in der vergangenen Woche wieder klare Aufwärtsimpulse gezeigt, nachdem es zuvor zwei Wochen lang zu starken Verkaufsbewegungen gekommen war. Das war die Reaktion des Marktes auf die russische Invasion in der Ukraine und die vom Westen verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Die BASF-Tochter Wintershall Dea ist an der Finanzierung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt und hat damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



