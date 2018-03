BASF Aktie: Erholung in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

BASF ist an der Börse seit Jahresbeginn zunehmen unter Druck geraten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 9 Prozent an Wert verloren. Jetzt könne es aber bald zu einer Erholungsbewegung kommen. Davon geht zumindest der Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan aus. In einer aktuellen Studie sieht er die Aktie von BASF als taktischen Kauf für eine Phase der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.