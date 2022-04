BASF-Aktie: Die Entscheidung naht!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine geben die Bären bei der BASF-Aktie den Ton an und zuletzt kämpften die Bullen einigermaßen verzweifelt darum, das Papier nicht unter die Linie von 50 Euro fallen zu lassen. Bisher ist das zwar noch gelungen. Ob das weiterhin so bleibt, wird sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit noch heute entscheiden. Mit Spannung erwarten die Anleger… Hier weiterlesen