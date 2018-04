BASF Aktie: Einfallsreiche Mitarbeiter sparen Millionen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die eigenen Mitarbeiter haben BASF laut Unternehmensangaben im letzten Jahr Einsparungen in Höhe von rund 58 Millionen Euro beschert. Über 23.000 Vorschläge haben dies ermöglicht. Der Konzern würdigte das Engagement seiner Angestellten mit Prämien in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Die überwiegende Mehrheit jener Prämien ging an den Standort Ludwigshafen. Unter anderem wurde der Druck und die Temperatur bei einem chemischen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.