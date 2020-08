BASF Aktie: Eigentlich ein echter Grund zum Feiern!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF erlebte einen recht unspektakulären Tag an der Börse: Am Dienstagvormittag zogen die Papiere des Chemiekonzerns zwar kurzzeitig auf 52,65 Euro an, ein Plus von knapp zwei Prozent. Bis zum Nachmittag war der Aufschlag allerdings wieder fast dahin, bei einem Aktienkurs von rund 52,10 Euro betrug das Plus nur noch magere 0,7 Prozent. Dabei gab es am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung