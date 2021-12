BASF-Aktie: Dieses Kursziel macht Anlegern Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Zum einen erhöhten die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux ihr Kursziel für den Chemiekonzern. Zum anderen hat die chinesische Notenbank die Leitzinsen um 0,05 Prozentpunkte gesenkt, was die Konjunktur in China zusätzlich ankurbeln könnte und BASF in die Karten spielen würde.

Auf 100 € je Aktie schätzen die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux den wahren Wert der BASF-Aktie.



