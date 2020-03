BASF Aktie: Chlorgas-Unfall in Ludwigshafen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Dienstag kam es in einer Anlage von BASF in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall. Dabei ist aus bisher unbekanntem Grund Chlorgas ausgetreten, welches von zwei externen Mitarbeitern sowie einem Angestellten von BASF eingeatmet wurde. Ein Mitarbeiter einer Fremdfirma wurde nach Erstbehandlung in ein Krankenhaus eingewiesen, wo er weiter behandelt wird. Die anderen beiden Betroffenen wurden beschwerdefrei wieder entlassen.

Schreck lass nach!

zur Originalmeldung