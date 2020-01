BASF Aktie: Der Blick richtet sich nach China!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Das neuartige Corona-Virus hält aktuell die Welt in Atem. In China hat es jüngst zwei weitere Todesopfer gefordert, wie der Bürgermeister von Wuhan am Dienstag bestätigte. Relevant ist die Entwicklung auch für BASF. Der Chemiekonzern unterhält selbst zwar keine Produktionsstandorte in China, beschäftigt im Land nach eigenen Angaben aber derzeit 22 Mitarbeiter und behält die Entwicklung rund um das Korona-Virus genau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



