BASF Aktie: Blick auf die vorläufigen Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Mittwoch veröffentlichte BASF neue Zahlen: Und zwar die vorläufigen Zahlen sowohl für das 4. Quartal 2020 als auch für das Gesamtjahr 2020. Wohlgemerkt: Die vorläufigen Zahlen. Die vollständigen Zahlen für 2020 will BASF laut eigenen Angaben am 26. Februar veröffentlichen. Dann soll es auch eine Telefonkonferenz für Analysten für Investoren geben sowie eine andere Telefonkonferenz für Journalisten. Doch zu den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung