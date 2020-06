BASF-Aktie – Bitte beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Hauptversammlung, die am 18. Juni stattfand, brachte keine neuen überzeugenden Impulse. Eher zeichnete sich ein gewisser Unfrieden ab. So votierte ein nicht unmaßgeblicher Anteil der Aktionäre gegen den Vorschlag, den früheren BASF-Vorstandschef Kurt Bock auch zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden zu ernennen. Dieser Wechsel vom Vorstandschef zum Aufsichtsratschef hat Tradition bei BASF. Einige Aktionäre finden hingegen, dieser Automatismus gehöre der Vergangenheit an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



