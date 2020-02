BASF Aktie: Batterien aus Brandenburg!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Mittwoch teilte BASF per Pressemitteilung mit, am eigenen Standort in Schwarzheide künftig Kathoden für die Batterieproduktion herstellen zu wollen. Die Anlage soll im Jahr 2022 in Betrieb gehen, laut Medienberichten investiert BASF rund 500 Millionen Euro in den Standort. Jährlich sollen dort Batterieteile für etwa 400.000 Elektroautos entstehen, sagte ein Sprecher von BASF.

Die Aktionäre sind verzückt!

