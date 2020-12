BASF-Aktie: BASF verteilt Geschenke!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Kurz vor dem Weihnachtsfest entscheidet sich BASF dazu, bedürftige Menschen in der Region Ludwigshafen großzügig zu unterstützen. Wie „Metropol News“ berichtet, spendet der Konzern insgesamt 148.000 Euro an soziale Projekte vor Ort. Unter anderem sollen alle zwölf Frauenhäuser jeweils 4.000 Euro erhalten. Weitere soziale Projekte dürfen sich ebenfalls über nicht unerhebliche Spenden freuen. Unterstützen will BASF aber nicht nur finanziell, sondern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung