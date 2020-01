BASF Aktie: BASF baut in Spanien aus!

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Am Standort Castellibisbal in Spanien investierte BASF laut dem Fachmagazin „Process“ kürzlich einen einstelligen Millionenbetrag. Damit soll die Produktion wasserbasierter Polyurethan-Dispersionen um rund 30 Prozent gesteigert worden sein. Zum Einsatz kommen diese unter anderem bei Klebstoffen und in der Automobilindustrie. Laut BASF sei die Nachfrage zuletzt deutlich angestiegen.

Ein gutes Zeichen!

Für den Gesamtkonzern ist die Investition kaum der Rede wert und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung