BASF Aktie: Auf Einkaufstour!

In Einkaufslaune zeigte sich diese Woche BASF. Und zwar teilte das Unternehmen mit, Isobionics übernommen zu haben. Die seien ein „führender Innovator im Bereich Biotechnologie zur Herstellung natürlicher Aromainhaltsstoffe“, so BASF. Also will BASF nun im „Markt für natürliche Riech- und Geschmacksstoffe“ mitmischen. Dazu passt auch, dass gleichzeitig mit dieser Übernahme eine Kooperation bekannt gegeben wurde. Demnach will BASF zukünftig mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



