BASF-Aktie: Ein Analyst hatte den richtigen Riecher!

Die BASF Aktie geht in die Knie, nachdem bekannt wurde, dass man die Gewinnziele 2019 nicht erreichen würde. Die Gewinnziele schienen bereits im Vorfeld ambitioniert zu sein und auch der ein oder andere Analyst sieht sich nun in seiner Meinung bestätigt. Der Kursverlust ist am Dienstag gewaltig und erreicht fast das bisherige Jahrestief.



