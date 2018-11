BASF-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Kurs der BASF-Aktie verläuft in einem Abwärtstrend. Vor einigen Wochen hat der GD (38) den GD (100) von oben geschnitten (Wochenchart). Aktuell bewegt er sich auf den GD (200) zu und könnte diesen ebenfalls bald kreuzen, woraufhin ein weiteres Verkaufssignal entstehen würde. Im MACD kam es in den letzten Monaten zu keinen Signalen. Der RSI verläuft am unteren Rand der

Ein Beitrag von Anna Hofmann.