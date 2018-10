BASF-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Kurs der BASF-Aktie hat zum Ende der letzten Woche ein neues Jahrestief erreicht. Um von einer wirklichen Gegenbewegung sprechen zu können, müsste eine Reihe von positiven Tagen entstehen. Momentan sieht es nicht wirklich nach einer Erholungsbewegung aus. Der Kurs ist am 24. September an der 38-Tagelinie abgeprallt und folgt weiterhin einem Abwärtstrend. Sollte sich der Kurs in den kommenden Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.