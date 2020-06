BASF-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nachdem der DAX in den letzten Tagen etwas nachgegeben hat, bestimmen am Dienstag die Bullen wieder das Geschehen. Gute Vorgaben kommen dabei aus Japan, wo der 125 Werte umfassende Nikkei Index 4,9 Prozent zulegen kann. Die japanische Notenbank hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest und weitet die Finanzhilfen aus. Außerdem wurden von der amerikanischen Notenbank Fed weitere Liquiditätsspritzen in Aussicht gestellt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung