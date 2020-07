BASF-Aktie – Abwärtstrend intakt!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

So richtig überzeugten die jüngst vorgelegten Zahlen die Aktionäre nicht. Die BASF-Aktie tritt seit rund sechs Wochen auf der Stelle. Die kurze aber kräftige Erholung noch Anfang Juni wurde wieder verkauft. So ist auch der langfristige, seit 2018 bestehende Abwärtstrend weiterhin intakt. Die Abwärtstrendlinie verläuft gegenwärtig knapp über der 60er-Marke. In diesem Bereich sehen zwar einige Fundamentalanalysten das Ziel für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung