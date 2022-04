BASF-Aktie: 6% Dividenden-Rendite!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Ist die BASF-Aktie jetzt ein Kauf? Die Analysten sind zumindest mehrheitlich freundlich gestimmt für den Wert. Denn nach dem starken Abverkauf Ende Februar bis Anfang März 2022 hat der Wert scheinbar wieder ein günstiges Kursniveau erreicht.

Ende April, am 29.04.2022 wird zudem die Hauptversammlung sowie neue Daten zum Geschäftsverlauf erwartet. Die Dividende in Höhe von voraussichtlich 3,40 Euro wird am 02. Mai



