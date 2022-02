BASF-Aktie mit 5,5 % Dividendenrendite jetzt ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) besitzt eine ziemlich nette Dividendenrendite. Bei einer Jahresdividende in Höhe von 3,40 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von ca. 62 Euro erhalten wir diesen Wert. Wobei diese ersten Sätze mehrere Informationen vorweggenommen haben: Schließlich impliziert das, dass das Management die Dividende in diesem Jahr erneut um 0,10 Euro erhöht, wie bereits in den Vorjahren.

Genau das ist der Fall. Aber es gibt auch andere Kennzahlen rund um die BASF-Aktie. Blicken wir auf die frischen Quartalszahlen und das, was sie uns über die aktuelle Ausgangslage des DAX-Chemiekonzerns offenbaren.

BASF-Aktie: Mehr als 5,5 % Dividendenrendite?

Hinter der BASF-Aktie stecken mehr als 5,5 % Dividendenrendite, wofür alleine die Dividendenhistorie mit seit Jahren wachsenden und konstanten Ausschüttungen ein Indikator ist. Entscheidend sind jedoch immer mehr die Zahlen, die das Management des DAX-Chemiekonzerns präsentierte.

Doch auch operativ gibt es inzwischen wieder so manches Highlight. Der Umsatz lag im gesamten Geschäftsjahr 2021 bei 78,6 Mrd. Euro, ein deutliches Plus nach dem 2020er-Wert von 59,15 Mrd. Euro. Zudem liegt das operative Ergebnis mit 7,6 Mrd. Euro deutlich in den schwarzen Zahlen. Im Corona-Jahr 2020 haben wir hier einen Verlust von 191 Mio. Euro gesehen.

Mit einem Nettoergebnis von 5,98 Mrd. Euro macht man sogar den milliardenschweren Vorjahres-Nettoverlust fast vergessen. Die BASF-Aktie kommt im Geschäftsjahr 2021 damit auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 Euro. Das ist ein Wert, der wieder vermehrt an die bessere Vor-COVID-19-Zeit und sogar an die Zeit vor den konjunkturellen operativen Einbußen anknüpfen kann. Die Dividende ist mit einem Ausschüttungsverhältnis von 56,2 % jedenfalls sehr, sehr nachhaltig.

Jetzt ein Kauf?

Auch insgesamt macht die BASF-Aktie zu diesen Konditionen einen günstigen Eindruck. Neben den 5,5 % Dividendenrendite gibt es schließlich auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10, was überaus preiswert erscheint. Aber der DAX-Chemiekonzern ist und bleibt eben ein Zykliker.

Trotzdem kann ein sich wieder aufhellender Konjunkturzyklus die BASF-Aktie natürlich weiter anschieben. Bei einem Aktienkurs von lediglich 62 Euro hat der Turnaround hier noch nicht großartig stattgefunden. Zwischenzeitlich schaffte es der DAX-Chemiekonzern schließlich auch mal, die Marke von 100 Euro zu erreichen.

Im Kern geht es für mich nicht nur um die Dividende, die bei der BASF-Aktie zugegebenermaßen sehr attraktiv und inzwischen eine historische Qualität besitzt. Nein, sondern eher um die Frage, ob man einen Zykliker aus dem Chemie-Segment in seinem Depot haben möchte. Falls einem das als Investor nichts ausmacht, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich diese Aktie mit 5,5 % Dividendenrendite noch einmal näher anzusehen.

Der Artikel BASF-Aktie mit 5,5 % Dividendenrendite jetzt ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

