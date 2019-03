BARMER und HUK-COBURG-Krankenversicherung - 15 Jahre erfolgreiche Kooperation

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Seit 15 Jahren kooperieren die BARMER und dieHUK-COBURG-Krankenversicherung bei den privaten Zusatzversicherungen.Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit haben mittlerweile über eineMillion BARMER-Versicherte eine ergänzende Zusatzversicherunggewählt. Basis der Zusammenarbeit ist das Gesetz zur Modernisierungder gesetzlichen Krankenversicherung, das seit dem Jahr 2003 dieKooperation zwischen privaten und gesetzlichen Unternehmenermöglicht. "Wir freuen uns über die verlässliche Partnerschaft mitder HUK-COBURG-Krankenversicherung. Sie war seinerzeit die erstedieser Art, und sie ist die am längsten andauernde", sagt JürgenRothmaier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BARMER. Dieszeige, dass man auch über Systemgrenzen hinweg verlässlich im Sinneder Versicherten agieren könne. Dr. Hans Olav Herøy,Vorstandsmitglied der HUK-COBURG-Krankenversicherung, ergänzt: "Wirsind mit den Ergebnissen der bisherigen Zusammenarbeit sehrzufrieden. Es ist gelungen, die Kernstärken gesetzlicher und privaterKrankenversicherung zu bündeln, und wir haben den Versicherten derBARMER die Möglichkeit gegeben, ihren gesetzlichenVersicherungsschutz noch sinnvoll zu ergänzen."Zahntarife am beliebtestenDie Versicherten der BARMER schließen am häufigstenReisekrankenversicherungen und Zahnzusatzpolicen bei derHUK-COBURG-Krankenversicherung ab. Die Zahn-Tarife erstatten bis zu90 Prozent der Kosten von Zahnersatz-Maßnahmen. Beliebt sind zudemspeziell entwickelte Tarife für Menschen ab 60 Jahren, dieVersicherungsschutz bei Zahnersatz sowie Sehhilfen leisten und diegesetzlich vorgesehene Heilmittel-Zuzahlung übernehmen. So könnenVersicherte ihre zu zahlenden Eigenanteile reduzieren. "Auch inZukunft bieten wir zusammen mit der HUK-COBURG-Krankenversicherungunseren Versicherten eine umfassende und bestmögliche Versorgung",sagt Rothmaier.Pressekontakt:HUK-COBURG-KrankenversicherungHolger BrendelTel.: 09561 96-22607holger.brendel@huk-coburg.deBARMERAthanasios DrougiasTel.: 0800 33 30 04 99 14 21athanasios.drougias@barmer.deOriginal-Content von: BARMER, übermittelt durch news aktuell