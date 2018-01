BARBARA Home Collection (FOTO)

Hamburg (ots) -Hier ist sie endlich: die Home Collection von BARBARA. BARBARAbringt gemeinsam mit dem Tapetenhersteller Gebr. Rasch eineKollektion, die 42 unterschiedlichen Tapeten umfasst, auf den Markt,mit der ab sofort Räume verschönert werden können. Die Kollektionwird ergänzt um Kissenhüllen und Fertigvorhänge, die in Kooperationmit der Elbersdrucke GmbH entstanden sind. Barbara Schöneberger hatmit sicherem Gespür für Farben und Materialien die Motivezusammengestellt, einige sogar selbst entworfen. Inspirationsquellenwaren besondere und persönliche Einrichtungsgegenstände. DieNeuheiten werden heute auf der Heimtextil-Messe in Frankfurt erstmalseinem Fachpublikum präsentiert und sind ab sofort im Fachhandelerhältlich.Barbara Schöneberger, Editor-at-Large BARBARA: "Ich mache jetztTapeten, Kissen und Stoffe - endlich! Wie lange musste ich daraufwarten! Aber nun hat das Warten ein Ende: Sie können mich jetztüberall kaufen, wo Geschmack zu Hause ist."Hier gibt es einen Überblick der Produkte: www.barbara.de/tapetenPressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell