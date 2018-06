Berlin (ots) - Seit dem 25. Mai 2018 gelten die europäischeDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das neueBundesdatenschutzgesetz.Dazu erklärt Sebastian Lazay, Präsident desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP): "DieWahrung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen hat gerade in unsererBranche höchste Priorität. Doch der Schutz des Einzelnen wird nichtdadurch gesichert, dass wir bei der Verarbeitung von Daten inbürokratischen Anforderungen ersticken.Die Auswirkungen der neuen Datenschutz-Regelungen für diePersonaldienstleistungsbranche sind enorm, denn sie verarbeitet infast allen ihrer Prozesse persönliche Daten von aktuellen undehemaligen Mitarbeitern sowie Bewerbern. Die Aufrechterhaltung desSchriftformerfordernisses zur Einwilligung imBeschäftigungsverhältnis, die in Deutschland im Übrigen auch fürBewerberdaten gilt, geht völlig an den Bedürfnissen der Praxisvorbei. In Zeiten der Digitalisierung, in der Bewerbungsverfahrenmeist online erfolgen, ist das eine Farce!Wie in vielen weiteren Punkten des Gesetzes besteht auch hier nachwie vor Rechtsunsicherheit. Denn besondere Umstände rechtfertigenauch eine andere Form als die Schriftform. Diese Umstände werdenallerdings vom Gesetzgeber nicht genauer definiert. Die digitaleEinwilligung birgt also ein rechtliches Risiko. Das ist in Anbetrachtder neuen drakonischen Strafen, die bereits bei kleinstenRegelverstößen drohen, unverantwortlich. Das gilt insbesondere fürkleine und mittelständische Unternehmen (KMU), denn sie müssen dievagen Regelungen genauso umsetzen wie etwa Facebook, Google und Co,vor denen die DSGVO eigentlich schützen soll. Überdies ist diegewaltige bürokratische Mehrbelastung gerade für KMUs nur schwer zubewältigen.Ich fordere die Politik dazu auf, die Regelungen nochmals auf ihreVerhältnismäßigkeit zu prüfen und schnell Rechtsklarheit zuschaffen. Mir scheint, dass die Politik die Folgen der DSGVO für diePraxis extrem unterschätzt hat.Wir brauchen ein praxistaugliches, anwenderfreundliches und vorallem zeitgemäßes Datenschutzrecht. Die neuen Regelungen zumDatenschutz müssen daher dringend nachgebessert werden, verlässlicherechtliche Rahmenbedingungen schaffen und dürfen unsere Arbeit nichtnoch mit zusätzlicher Bürokratie belasten."Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche inDeutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zumVerband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.Abdruck honorarfrei / Belegexemplar erbetenPressekontakt:Gesa KokLeiterin Abteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: 030 206098 -30Telefax: 030 206098 -39E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell