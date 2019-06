BAP-Präsident Lazay: Einschränkung der Zeitarbeit schafft nicht eine einzige Pflegekraft mehr

Berlin (ots) - Zu den Forderungen der Arbeitsgruppe "KonzerteAktion Pflege" nach Einschränkungen der Zeitarbeit in der Pflege undBetreuung, erklärt Sebastian Lazay, Präsident desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e. V. (BAP):"Die Beschäftigten in der Pflege haben nicht nur verbriefteRechte. Sie haben es vor allem verdient, nicht nur als Arbeitskräftewahrgenommen zu werden, sondern als Menschen, die eine wertvolleDienstleistung erbringen. Die Pflege kann aber nur dann zukunftsfähigsein, wenn auch die Interessen der Beschäftigten berücksichtigtwerden. Nicht Zwang, nicht Bevormundung, nicht Verbote helfen weiter.Eine Reduzierung der Zeitarbeit in der Pflege, wie sie jetzt imAbschlussbericht der Arbeitsgruppe 'Konzertierte Aktion Pflege'gefordert wird, schafft nicht eine einzige Pflegekraft mehr. DieLücke an Pflegekräften kann so nicht geschlossen werden, da dieZeitarbeitskräfte ja bereits in der Pflege tätig sind. Vielmehrmüssen wir, die Zeitarbeitsbranche, gemeinsam mit denPflege-Arbeitgebern daran arbeiten, dass Pflegeberufe attraktiverwerden. Gesellschaftliche Anerkennung gehört dabei genauso dazu wiegute Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung. Deshalb werdendie Kosten in der Pflegeversicherung zwangsläufig steigen müssen.Qualifizierte Fachkräfte in ausreichender Zahl zu gutenArbeitsbedingungen gibt es eben nicht zum Nulltarif.Eine große Gruppe von Arbeitgebern in der Pflege isterfreulicherweise bereit, die Bedürfnisse ihrer Beschäftigten in denBlick zu nehmen. So, wie das Personaldienstleister auch tun.Gemeinsam mit seriösen Pflegeeinrichtungen versuchen sie, das SystemPflege mit seinen viel zu wenigen Beschäftigen aufrecht zu erhalten,um eine optimale Versorgung der Patienten sicherzustellen.Kooperation ist dabei das entscheidende Stichwort. Wenn ein Teil derPflege-Arbeitgeber aus Eigennutz einen Keil zwischenPflegeeinrichtungen und Dienstleister treiben möchte, so richtet sichdas in Wahrheit sowohl gegen die hilfsbedürftigen Menschen als auchgegen die Beschäftigten.Tatsache ist, dass Zeitarbeitskräfte in der Pflege nahezu dasGleiche verdienen wie Stammbeschäftigte. Diese im Wesentlichengleiche Bezahlung ist politisch gewollt und wird in weiten Teilen derGesellschaft auch als gerecht empfunden. Wenn vereinzeltePflege-Arbeitgeber und Verbände hieraus einen Skandal ableitenmöchten und Zeitarbeitskräften nur ein geringeres Einkommenzubilligen wollen, dann haben sie die Zeichen der Zeit verkannt.Fakt ist ebenfalls, dass die tatsächlichen Zahlen vonZeitarbeitnehmern in der Pflege und die öffentliche Diskussion weitauseinanderliegen. Hier sollten Sachargumente endlich wiederüberwiegen. Denn Zeitarbeit in der Pflege ist ein Randphänomen. Esgehen zwar auch Pflegekräfte in die Zeitarbeit, aber genauso wechselnZeitarbeitskräfte aus der Arbeitnehmerüberlassung inPflegeeinrichtungen. Deshalb geht eine Diskussion 'DieZeitarbeitsbranche gegen die Pflegebranche' am eigentlichenKernproblem vorbei. Dünne Personaldecken, unflexible Arbeitszeitensowie zeitraubende Administrationsprozesse schrecken Interessenten amPflegeberuf ab oder führen zu einem Arbeitgeberwechsel. Insofernkonkurrieren attraktive Arbeitgeber mit weniger attraktivenArbeitgebern auf einem freien Arbeitsmarkt um Fachpersonal in derAlten- und Krankenpflege. Der angebliche Kampf von Branche gegenBranche existiert in Wahrheit gar nicht."Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Zeitarbeitsbranche inDeutschland. Im BAP sind ca. 2.000 Mitglieder mit über 4.600Personaldienstleistungsbetrieben organisiert. Informationen zumVerband finden Sie unter www.personaldienstleister.de.Pressekontakt:Doris DrosteAbteilungsleiterin PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 30Telefax: +49 30 206098 - 70E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell