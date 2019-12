Berlin (ots) - Zum Ende des Jahres hat der BAP Job-Navigator einBundesländerranking erstellt: In welchen Bundesländern wurden im November 2019die meisten Jobangebote veröffentlicht und wo haben Berufseinsteiger die bestenChancen? Wie hat sich der Arbeitsmarkt entwickelt? Und welche Berufe sindinnerhalb der Bundesländer am häufigsten vertreten?Fast die Hälfte aller Stellen wurde in Bayern und Nordrhein-WestfalenausgeschriebenInsgesamt wurden im November 2019 rund 1,04 Millionen Jobs ausgeschrieben. Fast40 Prozent dieser Jobs wurden in Bayern (198.574 Jobs) und Nordrhein-Westfalen(197.712 Jobs) veröffentlicht, was vor allem auf die Größe undBevölkerungsdichte der Bundesländer zurückzuführen ist. Ebenfalls vieleJobangebote hat die Hauptstadt zu bieten. Mit 72.534 Jobs und damit siebenProzent am Gesamtmarkt belegt Berlin hinter Baden-Württemberg (153.777 Jobs),Hessen (84.244 Jobs) und Niedersachsen (80.934 Jobs) den sechsten Platz.Weiter abgeschlagen liegen die neuen Bundesländer mit jeweils nur zwei Prozentaller Stellenangebote: Thüringen mit 25.439 Jobs, Brandenburg mit 24.369 Jobsund Mecklenburg-Vorpommern mit 17.699 Jobs. Auf den letzten beiden Plätzenlanden Bremen (12.495) und das Saarland (7.394) mit jeweils nur einem Prozent anausgeschriebenen Stellen.Beste Chancen für Berufseinsteiger im Süden DeutschlandsDas Bundesländerranking für Berufseinsteiger wird von Baden-Württembergangeführt: 20.840 Angebote und somit 14 Prozent aller Jobs richten sich dort anYoung Professionals, Auszubildende und Praktikanten. Ähnlich gute Chancen habendiese auch in Bayern, denn hier wurden 13 Prozent aller Jobs (25.410 Stellen)gezielt für diese junge Zielgruppe angeboten.Aber nicht nur große Bundesländer punkten mit einem guten Jobangebot fürBerufseinsteiger. Im kleinsten deutschen Flächenland Saarland waren zwölfProzent aller Stellen für junge und angehende Fachkräfte ausgeschrieben. Und beider ewigen Frage Berlin oder Hamburg gewinnt die Hansestadt mit einem leichtenVorsprung von einem Prozent gegenüber Berlin (elf Prozent).Insbesondere in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind dagegen berufserfahreneArbeitnehmer im Vorteil, denn hier richteten sich nur sieben Prozent derausgeschriebenen Stellen an Berufseinsteiger.Handwerker und Techniker am stärksten nachgefragtIn den meisten Bundesländern zählen Berufe im Bau und Handwerk zu dengefragtesten Jobprofilen. Dies ist nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dassHandwerker häufig schon über Monate hinweg ausgebucht sind und händeringendVerstärkung gesucht wird. In Sachsen beträgt der Anteil dieser Berufsgruppe amGesamtmarkt sogar fast ein Drittel. Nur Baden-Württemberg, Bayern, Bremen,Hamburg und Hessen bilden die Ausnahme, denn hier ist die Nachfrage nachMitarbeitern in technischen Berufen wie Mechatroniker und Ingenieure am größten.Ebenfalls stark gefragt sind Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die zum Beispielin Brandenburg und Schleswig-Holstein nach Handwerkern am zweithäufigstengesucht werden. Auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen werdenPositionen im Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales häufig ausgeschrieben;sie belegen hier den dritten Platz. In anderen Bundesländern wie Berlin undHamburg genießen Vertriebs- und Verkaufsspezialisten eine stärkere Nachfrage undschaffen es in die Top drei.Größter Nachfrageanstieg in Mecklenburg-VorpommernWirft man den Blick auf die Veränderung des Stellenangebotes im Vergleich zumVorjahr, werden die Karten neu gemischt. Die konjunkturelle Schwäche macht sichgrundsätzlich auch in der Fachkräftenachfrage bemerkbar, denn insgesamt ist dieAnzahl an Stellenangeboten in Deutschland um sechs Prozent gesunken. BeiBetrachtung der einzelnen Bundesländer werden jedoch deutliche Unterschiedesichtbar. So gab es in Mecklenburg-Vorpommern einen Stellenanstieg von zwölfProzent im Vergleich zu November 2018. Sachsen-Anhalt kann ein Plus von neunProzent verzeichnen. Ein leichter Anstieg liegt ebenfalls in Brandenburg (dreiProzent) und Sachsen (zwei Prozent) vor.In Baden-Württemberg wiederum ist die Nachfrage mit zwölf Prozent am stärkstenzurückgegangen, gefolgt von Hamburg mit einem Minus von zehn Prozent. In Bayernwaren es neun Prozent weniger Jobangebote, in Hessen und Niedersachsen sank dasAngebot um sieben Prozent."Obwohl es die neuen Bundesländer gemessen an der absoluten Zahl derStellenangebote nur auf die hinteren Plätze im Ranking schaffen, zeigen sie inden letzten Jahren aber eine positive Dynamik und bieten immer mehr neue Stellenan. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, werden die Unternehmen in denneuen Bundesländern dabei besonders intensiv von den Personaldienstleisternunterstützt", betont Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP). So wurden inSachsen und Sachsen-Anhalt im November 2019 über die Hälfte aller Stellen vonZeitarbeitsfirmen und Personalberatungen ausgeschrieben. Auch in Thüringen lagder Anteil bei knapp 50 Prozent. 