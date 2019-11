BAP Job-Navigator 11/2019: »Top 5 gesuchte Berufe« / Die meistgesuchten Berufsprofile im Bereich Gesundheit, Medizin und Soziales, Bauwesen und Handwerk und bei den technischen Berufen

Berlin (ots) - Welche Fachkräfte werden in Deutschland am stärksten nachgefragtund haben damit die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Der BAP Job-Navigatorhat die im Oktober veröffentlichten Stellenangebote (1.106.912 Jobs) in den dreiBerufsgruppen Gesundheit, Medizin und Soziales, Bauwesen und Handwerk sowietechnische Berufe genauer betrachtet und ein Ranking der Top 5 gesuchten Berufeerstellt.Altenpfleger werden nach wie vor händeringend gesuchtIn der Berufsgruppe Gesundheit, Medizin und Soziales wird das Ranking vonAltenpflegern und Altenpflegehelfern mit 22.536 Jobs angeführt. Mit geringemAbstand auf Platz zwei liegen mit 20.506 Jobs Gesundheits- und Krankenpfleger.Examinierten Pflegekräften standen rund 13.260 Jobs zur Verfügung. Ebenfallsgefragt sind Erzieher mit 11.776 Jobs, gefolgt von pädagogischen Fachkräften undSozialpädagogen mit 10.370 Jobs.Insgesamt nimmt der Bedarf an Pflegekräften und Betreuern immer mehr zu. Um aberin diesem Bereich erfolgreich Personal rekrutieren zu können, mussten dieArbeitgeber bereits mit Anreizen reagieren: Der Anteil der unbefristeten Stellenist in der Berufsgruppe besonders hoch. Somit gelten diese Berufe als sichererArbeitsplatz, was Arbeitnehmer eine gewisse Planungssicherheit verspricht. 93,5Prozent aller Stellenanzeigen für Altenpfleger und Altenpflegehelfer sindunbefristet; bei den Gesundheits- und Krankenpflegern liegt der Anteil sogar beifast 97 Prozent. Damit werden Arbeitnehmern in den Gesundheitsberufenüberdurchschnittlich oft unbefristete Arbeitsverträge angeboten, denn insgesamtlag der Anteil aller unbefristeten Stellenanzeigen in Deutschland im Oktober bei82,8 Prozent.Trotz Konjunkturschwankungen weiterhin viele Produktionshelfer und -mitarbeitergesuchtIm Oktober wurden insgesamt 234.218 Jobs in der Berufsgruppe Bauwesen undHandwerk ausgeschrieben, dies entspricht 21 Prozent am Gesamtmarkt. Trotz derzunehmenden Automatisierung richteten sich die meisten Jobs an Produktionshelferund -mitarbeiter (16.496 Jobs). Von der Annahme, dass diese Arbeitnehmer inZukunft von Maschinen und Robotern ersetzt werden, ist also auf dem Arbeitsmarktbisher wenig zu spüren. Für nicht-automatisierte Arbeitsschritte werdenweiterhin Menschen benötigt.Auf den folgenden Plätzen rangieren klassische Ausbildungsberufe: FürElektroniker wurden 9.970 Jobs veröffentlicht. Ebenfalls erfolgsversprechendeMöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben Lackierer und Maler mit rund 8.608Jobs, Schweißer mit 6.277 Jobs sowie Schreiner und Tischler mit 5.525 Jobs.Auch die meistgesuchten technischen Berufe werden von Nicht-AkademikernangeführtInnerhalb der technischen Berufe wurden am meisten Industriemechaniker (10.595Jobs) gesucht. Die hohe Nachfrage liegt voraussichtlich daran, dass der Berufvielseitige Einsatzmöglichkeiten im verarbeitenden Gewerbe bietet.Ein verwandter Beruf, der Anlagenmechaniker, folgt mit rund 7.313 Jobangeboten.Im Gegensatz zu Industriemechanikern wird er verstärkt am Bau und in derGebäudetechnik benötigt. Mechatroniker sind am dritthäufigsten gefragt, hierwurden im Oktober 6.900 Jobs vergeben. Den größten Bedarf an Ingenieuren gibt esin den Bereichen Bau (6.549 Jobs) und Elektro (5.767 Jobs). Grund dafür istunter anderem die Digitalisierung: Die Produktion von Maschinen, Fahrzeugen undanderen Geräten wird immer weiter automatisiert und erfordert zunehmend digitaleProgrammier- und Konstruktionsabläufe. Insgesamt wurden im Oktober 200.118technische Berufe ausgeschrieben.Immer mehr Unternehmen setzen auf PersonaldienstleisterDie Auswertung der drei Berufsgruppen spiegelt deutlich den akutenFachkräftemangel wider. Immer mehr Unternehmen bauen deshalb auf dieprofessionelle Unterstützung von Personaldienstleistern und Zeitarbeitsfirmen.Zum Beispiel wurden allein 87,4 Prozent der Stellen für Produktionshelfer und-mitarbeiter über Personaldienstleister ausgeschrieben. Ähnlich hoch lag derAnteil bei den Industriemechanikern (73,9 Prozent)."Immer mehr Unternehmen erkennen, dass sie die Mitarbeitergewinnung nicht mehralleine bewältigen können und suchen sich Unterstützung bei denPersonaldienstleistern", so Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP). "Es sieht auchderzeit nicht danach aus, dass sich die Arbeitsmarktsituation insbesondere indiesem Bereich mittelfristig entspannt."Grafik zur Meldung: https://bit.ly/2CDZH7VÜber den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194 Printmedien,164 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse derBundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Oktober 2019 wurden insgesamt1.106.912 Stellenanzeigen von 161.562 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stelle geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfach gezählt.

Über den BAP
Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP) ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche in Deutschland.