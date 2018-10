BAP Job-Navigator 10/2018: »Digitalisierung/Social Media« / Die Digitalisierung krempelt den Arbeitsmarkt um und bietet eine große Vielfalt an Berufen

Berlin (ots) - Die Digitalisierung ist im Privat- und Arbeitslebenallgegenwärtig. Nach Einschätzungen von Wissenschaftlern derUniversität Oxford wird in den kommenden 20 Jahren jeder zweiteheutige Job in Folge der zunehmenden Digitalisierung verschwinden."Das bedeutet aber keinesfalls, dass Menschen mit ihrer Arbeitskraftnicht mehr gebraucht werden. Vielmehr differenzieren sich die Berufeweiter aus. Es entstehen zudem immer mehr neue Berufsbilder undTätigkeitsfelder. Ein Thema, dem sich der aktuelle BAP-Jobnavigatorannimmt und die 1.061.967 im September 2018 veröffentlichtenStellenanzeigen im Hinblick auf Digitalisierung und Social Mediaspezifischer untersucht", erklärt Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführerdes Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP).Social Media Kompetenzen vorwiegend in KommunikationsberufengefragtSocial Media Know-How ist aktuell vorwiegend im BereichKommunikation & PR unabdingbar. Im September wurden 1.415 SocialMedia-Manager gesucht. Doch auch im Recruiting-Bereich wünschen sichArbeitgeber Kenntnisse im Umgang mit sozialen Medien von denBewerbern (1.520 Jobs). Dennoch verwundert es, dass der Begriff"Social Media" selbst in nur 22 Prozent der Marketing-Stellenanzeigenim Analysezeitraum zu finden war. Auch die Nennung spezifischersozialer Netzwerke, wie z.B. Facebook, ist mit 6 Prozent überraschendgering.Wer heute im Marketing auf Jobsuche ist, sollte vor allemKompetenzen im Online Marketing besitzen. 9.270 Marketing-Jobs wieseneinen Online Marketing-Bezug auf (38 Prozent). Es zeigt sich sehrdeutlich, dass der Beruf einen Wandel vollzogen hat: Gefragt sindinsbesondere Kenntnisse in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) undSuchmaschinenwerbung (SEA), denn 2.230 Jobangebote waren fürSEO-/SEA-Manager ausgeschrieben. Auch die Ausrichtung auf spezifischeInhalte spiegelt sich in den 2.262 Stellen wider, die sich an ContentManager richteten. Im Marketing-Bereich ist es außerdem besonders vonVorteil, wenn Jobinteressenten bereits Erfahrungen mitContent-Management-Systemen sammeln konnten (1.999 Jobs).Großes Jobpotenzial im Bereich der Cloud-Technologien undApp-DevelopementIn der IT-Branche sind die Auswirkungen der Digitalisierung aufdie Berufsvielfalt besonders stark zu spüren. Künstliche Intelligenz,Cloud-Technologie, Cyber-Security und Big Data sind dieTop-Stichworte. Da Cloud-Technologien sich in der jüngstenVergangenheit bei den Nutzern etabliert haben, bietet dieser Bereichfür Bewerber ein breites Spektrum unterschiedlichster Berufe. Alleinim vergangenen Monat waren 11 Prozent aller Stellen in der IT-Brancheim Bereich der Cloud-Technologien ausgeschrieben. Neuartige Konzeptewie künstliche Intelligenz und Internet of Things wurden in je 2,5Prozent der IT-Stellen thematisiert. Auch App-Entwickler sindgefragt: 1.450 Jobs richteten sich an Spezialisten, die Appsmodifizieren, entwickeln und auf die Bedürfnisse der Nutzerzuschneiden können.Digitalisierung geht auch am Handwerk und an den technischenBerufen nicht spurlos vorbeiWeitere Bereiche, die sich durch die Digitalisierung deutlichverändern, sind die technischen und handwerklichen Berufe. Diefortschreitende Automatisierung verlagert den Aufgabenbereich vonMitarbeitern deutlich in Richtung Steuerung und Überwachung vonMaschinen. Im Analysezeitraum griffen rund 21.350 das Thema"Automatisierung" auf - dies entspricht knapp 12 Prozent allertechnischen Jobs. Im Handwerk waren es 8.760 Jobs (4 Prozent), diedas Thema beinhalteten. In diesem Zusammenhang sind auch Erfahrungenmit 3D-Technologien von Vorteil, die in mehr als 7.330 handwerklichenund technischen Berufen (4 Prozent) gewünscht wurden. Außerdemsollten sich Handwerker und Techniker im Zuge der Digitalisierungverstärkt mit der Robotik auseinandersetzen. In 3.470 Stellenanzeigenforderten die Unternehmen entsprechende Kenntnisse. Aber auch imBereich Information und Kommunikation spielen Steuerungs- undRegelungstechniken zunehmend eine wichtigere Rolle. 11.790 Jobswurden hier mit Bezug zur Automatisierung ausgeschrieben. NeuartigeKonzepte und Systeme wie Sprachassistenten (501 Jobs) und Drohnen(144 Jobs) finden hingegen momentan noch wenig Berücksichtigung inStellenanzeigen.Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 200Printmedien, 138 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites undder Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 200Printmedien, 138 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites undder Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum September2018 wurden insgesamt 1.061.967 Stellenanzeigen von über 150.384Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stellegeschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfachgezählt. 