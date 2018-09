BAP Job-Navigator 09/2018: »Einstieg ins Berufsleben« / Viele Wege führen zum Ziel - Absolventen haben verschiedenste Möglichkeiten für den Berufseinstieg

Berlin (ots) - Das Studium so gut wie in der Tasche? DieAusbildung beendet? Und noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll?Die Planung ihrer beruflichen Zukunft scheint immer mehr jungenAbsolventen schwerzufallen. Insbesondere in der heutigen Zeit, die soviele Möglichkeiten bietet, ist die Entscheidungsfindung schwer.Lieber erst einmal in den Job reinschnuppern, eine aufbauendeAusbildung wie z. B. ein Trainee-Programm absolvieren oder dochgleich den Direkteinstieg wagen?In der aktuellen Ausgabe analysiert der BAP Job-Navigator dieBerufseinstiegsmöglichkeiten. Untersucht wurden 1.125.075 im Augustveröffentlichte Stellenangebote. Insgesamt 118.920 Jobangeboterichteten sich dabei an Berufseinsteiger, davon 12 Prozent über diePersonaldienstleister. Wilhelm Oberste-Beulmann, Vizepräsident desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP) undfür den Bereich Bildung zuständig, betont: "Gerade fürBerufseinsteiger hält die Zeitarbeitsbranche sehr attraktiveJobangebote bereit. Die Unternehmen sind händeringend auf der Suchenach gut ausgebildeten und flexiblen Arbeitskräften, diePraxiserfahrung sammeln wollen. Absolventen, die vonZeitarbeitsfirmen in Unternehmen vermittelt werden, können sich nochbesser für den Arbeitsmarkt qualifizieren und herausfinden, wo ihreTalente liegen. Daher profitieren beide Seiten von einerVermittlung".Unternehmen locken weiterhin mit PraktikaUm einen Fuß in die Tür zu bekommen, stehen den Bewerbern vorallem Praktika zur Verfügung. Rund 16 Prozent der Angebote, die sichan Berufseinsteiger richteten, waren Praktikumstellen (18.716 Jobs),wobei es prozentual die meisten Angebote aus der Automobilbranchegab. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das Gesamtangebot derPraktika sogar um 24 Prozent angestiegen.Wer hingegen interessiert daran ist, seine Abschlussarbeitpraxisorientiert durchzuführen, dem boten sich 2.157 Jobangebote.Mehr als die Hälfte der Inserate kamen aus der Industrie-Branche(1.140 Jobs). Aber auch in der IT- und Kommunikationsbranche hattendie Interessenten 360 Jobs zur Auswahl, um ihre Bachelor- oderMasterarbeit praxisbegleitend zu schreiben.Eine Alternative zum zeitlich begrenzten Praktikum kann auch eineWerkstudententätigkeit sein. Sie ermöglicht es während des StudiumsPraxiserfahrungen zu sammeln und sich langfristig in einemUnternehmen zu etablieren. Im August standen mehr als 20.200Werkstudentenjobs zur Auswahl.Duales Studium gewinnt an AttraktivitätAuch das duale Studium erfreut sich immer größerer Beliebtheit -nicht nur bei Abiturienten, sondern auch auf Unternehmensseite. Mehrals 3.840 Stellen standen den Bewerbern im August zur Verfügung,während es im Vorjahresmonat noch 1.430 Angebote waren (+118Prozent). Wer einen technischen Beruf anstrebt (807 Jobs), als ITler(718 Jobs) oder im Bereich Vertrieb (584 Jobs) und Management (404Jobs) durchstarten will, hatte besonders gute Chancen.Trainee-Programm kann den Berufseinstieg erleichternWer noch nicht genügend Erfahrung in Form von Praktika oderStudentenjobs gesammelt hat, hat die Möglichkeit ein Traineeship oderVolontariat zu absolvieren. In einigen Bereichen, z. B. in derMedienbranche, ist dies sogar eine Voraussetzung für denKarrierestart. Im Analysezeitraum standen den Bewerbern insgesamt3.165 Trainee-Stellen zur Verfügung, zehn Prozent davon im BereichMarketing, PR und Werbung. Überraschend gering war das Angebot anVolontärstellen. Wenngleich das Angebot gegenüber dem Vorjahresmonatum 28 Prozent gestiegen ist, waren es im August 2018 gerade einmal282 Stelleninserate.Direkteinsteiger profitieren vom größten JobangebotWer sich gut auf die Arbeitswelt vorbereitet fühlt, z. B. durchein sehr spezialisiertes Studium, und weiß, welches Stellenprofil zuihm passt, kann auf weiterbildende Angebote verzichten und direktbeim Unternehmen einsteigen. Im August standen dafür mehr als 15.300Jobs zur Verfügung. Die meisten Stellen mit Direkteinstieg wurden fürBerufe im Bereich IT (3.115 Jobs) und Vertrieb (2.765 Jobs)ausgeschrieben. Aber auch Tätigkeiten im Bereich Organisation undProjektmanagement (2.077 Jobs) boten gute Chancen für einen direktenBerufsstart. Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 200Printmedien, 138 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites undder Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum August2018 wurden insgesamt 1.125.075 Stellenanzeigen von über 150.650Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stellegeschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfachgezählt.
Über den BAPDer Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetriebenorganisiert. 