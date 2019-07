BAP Job-Navigator 07/2019: »Halbjahresvergleich« / Stellenmarkt entwickelt sich weiterhin positiv: Mehr Jobangebote im ersten Halbjahr 2019 als 2018 veröffentlicht

Berlin (ots) - Pünktlich zum Abschluss der ersten Jahreshälftewirft der BAP Job-Navigator erneut einen Blick auf dieStellenmarktentwicklung. Im Fokus stehen dabei die einzelnenBerufsgruppen: Welche Berufe waren besonders gefragt, in welchenTätigkeitsbereichen sank die Nachfrage? Wie steht es um denStellenmarkt der Zeitarbeitsbranche und welche Regionen boomtenbesonders? Untersucht wurden mehr als 4,9 Millionen Stellenangebote,die im Zeitraum Januar bis Juni 2019 veröffentlicht wurden.Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandesder Personaldienstleister e.V. (BAP), erklärt: "Trotz derkonjunkturellen Flaute ist die Anzahl der Stellenangebote gegenüberder ersten Vorjahreshälfte 2018 insgesamt um über 4 Prozentgestiegen. Dies ist ein deutlicher Hinweis dafür, wie robust diedeutsche Wirtschaft mittlerweile ist. Bei Betrachtung der einzelnenTätigkeitsbereiche werden Unterschiede sichtbar. Doch der aktuelleJob-Navigator verdeutlicht insgesamt, dass in den meisten BranchenFachkräfte weiterhin dringend gesucht werden."Stärkste Nachfrage in den Bereichen Handwerk und technische BerufeNach wie vor zählen Handwerker (mehr als 1,14 Millionen Jobs) unddie technischen Berufe (940.930 Jobs) zu den gefragtestenBerufsprofilen. Mit über 2 Millionen Stellenangeboten machten siefast ein Drittel aller ausgeschriebenen Stellen im ersten Halbjahr2019 aus. Doch während sich das Jobangebot in den handwerklichenBerufen von 2017 auf 2018 noch um 12,3 Prozent erhöhte, sank dieNachfrage in der aktuellen Halbjahreshälfte um 5,3 Prozent. So gingin Sachsen das Stellenangebot im Bereich Handwerk besonders deutlichum knapp 21 Prozent zurück, in Thüringen fiel es um 13 Prozent. ImSaarland und Nordrhein-Westfalen stieg die Nachfrage dagegen um je 10Prozent.Stärkster Nachfrageanstieg im Bereich Gesundheit und SozialesDer enorme Fachkräftemangel kommt besonders in denGesundheitsberufen zum Ausdruck. Im ersten Halbjahr 2019 wurden569.850 und somit rund 13 Prozent mehr Stellenangebote gegenüber derersten Jahreshälfte 2018 veröffentlicht. Allein im Saarland stieg dieNachfrage um 48 Prozent und in Thüringen um 33 Prozent an. Nur inBremen (-5 Prozent) und Hamburg (-1 Prozent) wurden weniger Stellenim Bereich Gesundheit und Soziales ausgeschrieben.Ebenfalls intensiv gesucht werden Fachkräfte im Bereich Aus- undWeiterbildung. Das Stellenangebot für z.B. Lehrkräfte, Pädagogen undTrainer stieg um 13 Prozent auf über 83.900 Jobs.Bei IT-Stellenangeboten werden Freelancer-Portale beliebterAuch die Zahl der Stellenangebote in der IT- undTelekommunikationsbranche nahm in der ersten Jahreshälfte 2019gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 um über 7 Prozent auf rund 347.800Jobs spürbar zu. Die Suche nach geeignetem IT-Personal scheinen dieUnternehmen dabei zunehmend selbst in die Hand zu nehmen (+18Prozent). Ein möglicher Grund könnte in Freelancer-Portalen liegen,die sich hierzulande zunehmender Beliebtheit erfreuen. Auf diesenkönnen sich Arbeitnehmer - von Supportern bis Web-Programmierern -mit einigen schnellen Einstellungen inklusive eigener Arbeitsprobendirekt bei den Firmen vorstellen, austauschen und im besten FallAufträge generieren.Gut standen die Chancen auch für Bewerber im Bereich Rechts- undSteuerwesen (73.100 Jobs, +9,3 Prozent), genauso wie in beratendenTätigkeiten (127.700 Jobs, +9,1 Prozent).Sinkende Nachfrage für Einkauf, Transport und LogistikRückläufig ist die Nachfrage hingegen in den Bereichen Einkauf,Transport und Logistik. Insgesamt 474.500 Stellenangebote, und somitrund 7 Prozent weniger als in der Vorjahreshälfte, wurden fürEinkäufer und Mitarbeiter in der Materialwirtschaft ausgeschrieben.Damit standen Logistikern knapp 4.000 Jobs weniger zur Verfügung.Deutlich mehr PraktikumsstellenMit Blick auf das Berufslevel der Stellenangebote wird deutlich,dass insbesondere Praktikanten ein deutlich größeres Angebot zurAuswahl stand. Mit 171.696 Jobs wurden im Vergleich zumVorjahreszeitraum über ein Drittel mehr Praktikumsstellenveröffentlicht.Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz war, dem boten sich2019 knapp 18 Prozent mehr Stellen als in der ersten Jahreshälfte2018.Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194Printmedien, 164 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites undder Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Januar bisJuni 2019 wurden insgesamt 4.982.271 Stellenanzeigen von 364.031Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stellegeschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfachgezählt.Über den BAPDer Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetriebenorganisiert. 