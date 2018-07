BAP Job-Navigator 07/2018: » Halbjahresvergleich« / Stellenmarkt: Im ersten Halbjahr 2018 15 Prozent mehr Stellenangebote als im Vorjahresvergleich - Fachkräftemangel wird deutlich

Berlin (ots) - Zur Jahreshälfte untersucht der aktuelle BAPJob-Navigator die Entwicklung des Stellenmarktes gegenüber dem erstenHalbjahr 2017. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse derverschiedenen Berufsgruppen: In welchen Berufsgruppen gab es denhöchsten Anstieg der Nachfrage, welche Tätigkeitsbereiche sindweniger gefragt? Welche Rolle wird den Personaldienstleistern undZeitarbeitsfirmen zuteil? Wie hat sich das Stellenangebot inbestimmten Regionen entwickelt und wie steht es um das Jobangebot fürBerufseinsteiger?Handwerker und technische Fachkräfte händeringend gesuchtGrundsätzlich weist das Stellenangebot über alle Berufsgruppenhinweg eine durchweg positive Entwicklung auf. So stieg die Anzahlder Stellenangebote im 1. Halbjahr 2018 um 15 Prozent gegenüber denersten sechs Monaten des Vorjahres an. Doch es sind erheblicheNachfrageunterschiede zwischen den einzelnen Berufsgruppen erkennbar.Den größten Bedarf gibt es noch immer im Handwerk. Im erstenHalbjahr 2018 wurden rund 680.770 Stellenangebote ausgeschrieben.Dies entspricht einem Zuwachs von 12 Prozent gegenüber dem erstenHalbjahr 2017. "Wenn man bedenkt, wie schwer es bereits im privatenBereich geworden ist, einen geeigneten und qualifizierten Handwerkerzu finden, ist diese Beobachtung kaum überraschend", erklärt derHauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes derPersonaldienstleister e.V. (BAP), Thomas Hetz. "Der aktuelle BAPJob-Navigator macht deutlich: Dem Handwerkermangel nehmen sichinsbesondere die Personaldienstleister an, denn 26 Prozent derStellenausschreibungen im ersten Halbjahr 2018 wurden vonPersonaldienstleistungsunternehmen veröffentlicht. Das sind etwa 16Prozent mehr Stellenanzeigen als in der ersten Jahreshälfte 2017.Diese Zahlen zeigen aber auch, dass der Bewerbermarkt weiter äußerstangespannt bleibt und es schwierig ist, diese Stellen auch zubesetzen."Insbesondere in Sachsen-Anhalt (+42 Prozent), Sachsen (+40Prozent) und Thüringen (+29 Prozent) wurden deutlich mehr Handwerkergesucht als im ersten Halbjahr 2017, während in Berlin wenigerPositionen ausgeschrieben wurden (-2 Prozent). Auffällig ist zudem,dass mehr als die Hälfte der Angebote über die Bundesagentur fürArbeit veröffentlicht worden sind.Fast ebenso groß ist der Bedarf an technischen Fachkräften. Imersten Halbjahr 2018 wurden etwa 617.100 Jobs ausgeschrieben. Auch indiesem Bereich stammen viele Stellenausschreibungen vonPersonaldienstleistern und Zeitarbeitsfirmen (21 Prozent). Gegenüberdem Handwerk ist die Nachfrage nach technischen Fachkräften sogarnoch stärker angestiegen. Rund 20 Prozent Zuwachs lässt sich hiergegenüber der ersten Jahreshälfte 2017 verzeichnen. Allein inBrandenburg ist die Nachfrage um 47 Prozent gestiegen, gefolgt vonSachsen-Anhalt mit einem Zuwachs von 36 Prozent und Sachsen mit einemPlus von 34 Prozent.Stärkster Nachfrageanstieg im Bereich Logistik und EinkaufDie stärkste Entwicklung zeigt sich jedoch für Berufe im BereichTransport, Verkehr und Logistik (+32 Prozent) sowie im Einkauf (+27Prozent). Auch hier nehmen die Personaldienstleister eine zentraleRolle bei der Personalsuche ein: Gegenüber der ersten Jahreshälfte2017 haben sie im vergangenen Halbjahr 39 Prozent mehr Stellen imLogistikbereich und 35 Prozent mehr Jobs im Einkauf veröffentlicht.Auf Bundesebene besteht die größte Nachfrage im Bereich Einkauf imNorden Deutschlands. In Mecklenburg-Vorpommern stieg das Jobangebotim Bereich Einkauf um 77 Prozent. Auch in Schleswig-Holstein undBremen gab es einen überdurchschnittlichen Angebotsanstieg um 47Prozent.Ein enormer Anstieg der Anzahl der Stellenangebote war auch imTätigkeitsbereich Wissenschaft, Aus- und Weiterbildung auf Seiten derPersonaldienstleister festzustellen. Gegenüber der erstenJahreshälfte 2017 wurden im vergangenen Halbjahr 42 Prozent mehrStellenausschreibungen veröffentlicht. Es muss jedoch berücksichtigtwerden, dass für diesen Bereich im Verhältnis zu allen anderenBerufsgruppen nach wie vor die wenigsten Jobs ausgeschrieben wurden.Die geringsten Unterschiede zum Halbjahr 2017 weisen die Berufe imHotel- und Gastgewerbe auf. Gerade einmal 5 Prozent mehr Jobs wurdenin der ersten Jahreshälfte 2018 im Vergleich zu 2017 ausgeschrieben.Dabei sank die Anzahl der Stellenausschreibungen über Personal- undZeitarbeitsfirmen um fast 2 Prozent, während das Angebot andererAnbieter um 6 Prozent anstieg.Mehr Stellenangebote für Young Professionals und AuszubildendeMit speziellem Fokus auf dem Berufslevel der ausgeschriebenenStellen wird deutlich, dass insbesondere für Auszubildende undBerufseinsteiger eine größere Auswahl zur Verfügung stand. 19 Prozentmehr Stellen boten sich den Young Professionals im ersten Halbjahr2018, während Berufserfahrene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 16Prozent mehr Jobs zur Auswahl hatten. Das Angebot für Auszubildendekonnte diese Entwicklung leicht toppen: Im ersten Halbjahr 2018standen den Ausbildungsinteressenten rund 20 Prozent mehrAusbildungsplätze zur Verfügung. Wer auf der Suche nach einemPraktikum war, dem boten sich 2018 knapp 18 Prozent mehr Angebote alsin der ersten Jahreshälfte 2017.Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 200Printmedien, 138 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites undder Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Januar bisJuni 2018 wurden insgesamt 3.610.457 Stellenanzeigen von 314.180Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stellegeschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfachgezählt.Über den BAPDer Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetriebenorganisiert. 