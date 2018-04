BAP Job-Navigator 04/2018: »Top-Branchen« / Welche Branchen schreiben die meisten Jobangebote aus?

Berlin (ots) - Im aktuellen BAP Job-Navigator dreht sich alles umdie Top-Branchen. Explizit geht es um die Fragen: Welche Branchenschrieben die meisten Stellenangebote aus? Wo ergeben sich für YoungProfessionals die besten Chancen, einen Job zu finden? WelcheBranchen bieten die meisten Ausbildungsplätze und welche Branchenhaben das größte Praktika-Angebot? Um diese Fragen zu beantworten,wurden mehr als 872.000 Stellenangebote analysiert, die im März 2018ausgeschrieben wurden. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Personal- undZeitarbeitsbranche steht mit knapp 412.000 Stellen unangefochten ander Spitze. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg das Jobangebot derPersonaldienstleistungsbranche um 3 Prozent.Deutschland bleibt weiterhin IndustrielandAbgesehen von Personaldienstleistern und Zeitarbeitsfirmen, die imMärz 2018 rund 43 Prozent aller Jobs anboten, schrieben dieIndustrieunternehmen in Deutschland die meisten Stellen aus. DasIndustriegewerbe veröffentlichte im analysierten Zeitraum jedeszehnte Stellenangebot (88.940 Jobs). "Erwartungsgemäß ist der Anteilan Stellen, die über Personaldienstleister ausgeschrieben werdenrecht hoch, denn schließlich gehört es zu den Kernaufgaben vonPersonaldienstleistern, Vakanzen schnell mit geeigneten Bewerbern zubesetzen. Rund 20 Prozent der Stellen schreiben Personaldienstleisterim Auftrag von Industrieunternehmen aus. Ein großer Teil derIndustriebetriebe setzt bei der Rekrutierung also auf dieUnterstützung der Personalprofis", erklärt Julia Große-Wilde,stellvertretende Hauptgeschäftsführerin desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP). Dendritten Platz teilte sich der Handel mit den freiberuflichen,wissenschaftlichen und technischen Dienstleistern. In diesen Branchenwurden jeweils knapp 74.400 Stellen angeboten.Gute Chancen für Young Professionals in der IT-BrancheFür Berufseinsteiger wurden im März dieses Jahres 16.200 Jobsangeboten - fast 5.000 Stellen von Personaldienstleistern. "Für YoungProfessionals lohnt sich bei der Jobsuche also immer auch der Wegüber Personaldienstleister, die Berufseinsteigern offenergegenüberstehen als andere Wirtschaftsbereiche und diese Gruppenüberproportional häufig in Arbeit bringt", so Julia Große-Wilde. Diezweitmeisten Stellenangebote (3.210 Jobs) wurden in der Branche derfreiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungenausgeschrieben. Insbesondere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wieKPMG, Deloitte und PwC waren auf der Suche nach Young Professionals.Ebenfalls gute Chancen hatten Bewerber in der Informations- undKommunikationsbranche (3.120 Jobs). Setzt man die Anzahl der Angebotefür Berufseinsteiger in Relation zum gesamten Stellenangebot in derInformations- und Telekommunikationsbranche, wird deutlich, dass dieBranche besonders "einsteigerfreundlich" ist: 6 Prozent aller Jobsrichteten sich hier an Young Professionals. Zum Vergleich: Der Anteildes Stellenangebots für Young Professionals im März insgesamt liegtdurchschnittlich bei nur 2 Prozent.Für einen Einstieg in die Handels- und Industriebranche lagenhingegen deutlich weniger Stellenangebote vor. Hier standen denBerufseinsteigern 1.700 beziehungsweise 1.800 Jobangebote zurAuswahl. Damit belegen die Branchen den vierten und fünften Platz imRanking der Top-Branchen für Young Professionals.Handelsbranche punktet mit den meisten AusbildungsstellenWer hingegen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, solltesich in der Handelsbranche umschauen. Hier standenAusbildungswilligen im März über 11.000 Stellen zur Verfügung, davonsind rund 3.340 Ausbildungsstellen als Kauffrau/-mann imEinzelhandel.Industrieunternehmen hatten mit 5.300 Angeboten die zweitmeistenAusbildungsplätze zur Auswahl. Das Gastgewerbe belegt mit 3.400Angeboten den dritten Platz, gefolgt von der Gesundheitsbranche(2.100 Jobs). Ausbildungsstellen in den Branchen Information undKommunikation (1.550 Jobs), Finanz- und Versicherungswesen (1.310Jobs) sowie in der öffentlichen Verwaltung (1.250 Jobs) wurden imMärz verhältnismäßig seltener angeboten.Praktikanten in der Industriebranche sehr gefragtErste berufliche Erfahrungen nach dem Schulabschluss oder währenddes Studiums können vor allem in der Industriebranche gesammeltwerden. Mit 7.800 Stellen wurden hier mit Abstand die meistenPraktikumsplätze angeboten. Gemessen am gesamten Stellenangebot inder Industrie liegt der Praktika-Anteil bei 9 Prozent und somit 6Prozentpunkte über dem Durchschnitt (3 Prozent). Freiberufliche,wissenschaftliche und technische Dienstleister (4.600 Jobs) undIT-Unternehmen (4.100 Jobs) boten ebenfalls zahlreiche Praktika an.Grafik zum BAP-Job-Navigator 04/2018 unter: http://ots.de/WWJT9YÜber den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 200Printmedien, 138 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites undder Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum März 2018wurden insgesamt mehr als 872.000 Stellenanzeigen von über 131.000Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen für eine Stellegeschaltet wurden, werden diese zusammengefasst und nicht mehrfachgezählt.Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2000Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetriebenorganisiert. 