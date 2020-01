Berlin (ots) - Immer mehr Schulabgänger entscheiden sich für ein Studium. Knapp2,9 Millionen Studierende sind derzeit an deutschen Universitäten undHochschulen immatrikuliert; das sind rund 37 Prozent mehr als noch vor zehnJahren. Doch welche Studienabschlüsse versprechen das beste Jobangebot? Und mitwelchen Abschlüssen haben Absolventen es schwieriger, einen Job zu finden? Dafürhat der BAP-Jobnavigator die 870.460 im Dezember 2019 veröffentlichtenStellenanzeigen analysiert, die bestimmte Studienrichtungen als Jobanforderungvoraussetzten.Im Dezember 2019 wurden 177.782 Positionen ausschließlich für Akademikerausgeschrieben. Damit richtete sich jede fünfte Stelle an Hochschulabsolventen.Dabei wurde bei 22.290 Jobangeboten explizit ein Bachelorabschluss und bei16.294 Jobangeboten ein Masterabschluss verlangt. Die Berufschancen hängen dabeistark mit dem studierten Fach zusammen: Während Absolventen bestimmterStudienfächer fast schon die freie Wahl hatten, gab es für Studienabgängeranderer Richtungen in ganz Deutschland kein einziges Jobangebot.Wissenschaft, IT und Consulting: Rund jede zweite Stelle ist für AkademikerausgeschriebenEs überrascht wenig, dass in der Wissenschaft am häufigsten eine akademischeAusbildung gefordert wird. In über 50 Prozent aller Jobangebote wird hier in denAnforderungen ein Studienabschluss genannt. Aber auch in den IT-Berufen wünschensich Unternehmen verstärkt Studienabsolventen (47 Prozent), genauso wie imBereich Consulting und Beratung (47 Prozent).Seltener wird ein Studienabschluss im Einkauf (29 Prozent), im Finanz- undRechnungswesen (24 Prozent) und in der Verwaltung (15 Prozent) benötigt. So gutwie keine studentischen Voraussetzungen werden im Hotel- und Gastgewerbe (3Prozent) sowie im Bau und Handwerk (2 Prozent) verlangt.Hohe Nachfrage nach Absolventen von Ingenieurwesen und WirtschaftswissenschaftenWie schon im Vorjahr sind Fachkräfte mit Ingenieurabschlüssen sehr begehrt - siekonnten im Dezember aus 56.948 Jobangeboten wählen. Spezialisierungen aufMaschinen- und Anlagenbau sind besonders beliebt (15.106 Jobs), gefolgt vonFahrzeugbau und Antriebstechnik (7.124 Jobs) sowie Mechatronik (6.242 Jobs).Ingenieure werden vor allem in den Bereichen Forschung und Entwicklung, IT,Technik und Produktion sowie Projektmanagement gebraucht.Ebenfalls gute Chancen haben mit 44.563 offenen Stellen Absolventen vonwirtschaftswissenschaftlichen Studienfächern, da der Abschluss auf ein breitesSpektrum an Tätigkeiten vorbereitet. Betriebswirtschaftslehre und dieFachrichtung Marketing liegen mit 43.761 Jobs bzw. 13.549 Jobs deutlich voreinem volkswirtschaftlichen Abschluss (2.071 Jobs). "Wirtschaftswissenschaftlerwerden in allen Wirtschaftszweigen benötigt. Jedes Unternehmen, daswirtschaftlich arbeiten möchte, benötigt Mitarbeiter mit Fachkenntnissen imwirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Somit steht den Absolventen, abhängig vomStudienschwerpunkt, eine große Bandbreite an Jobs zur Verfügung", erläutertThomas Hetz, Hauptgeschäftsführer des Bundesarbeitgeberverbandes derPersonaldienstleister e.V. (BAP). Im Vordergrund stehen die Bereiche Consultingund Beratung, Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen, Einkauf oderUnternehmensführung. Aber auch der Bereich Gesundheit, Medizin und Sozialesbietet Herausforderungen für Wirtschaftswissenschaftler, wobei hier insbesondereLeitungsstellen zur Auswahl standen. Explizit für Berufseinsteiger wurden 11.271Jobs ausgeschrieben. Rund 25 Prozent aller Jobs für Wirtschaftswissenschaftlerrichteten sich also an die Young Professionals. Im Fachbereich Marketing lag derAnteil dieser Stellen mit 35 Prozent besonders hoch.Gute Aussichten für angehende IT-SpezialistenIm Jahr 2019 haben zwei Prozent mehr Schulabgänger ein Informatikstudiumbegonnen als noch vor einem Jahr. Bei der steigenden Nachfrage nachIT-Fachkräften und Spezialisten auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden diesenStudierenden sehr gute Möglichkeiten geboten: Im letzten Monat des Jahres 2019gab es 33.824 offene Positionen für Informatik-Absolventen. Hier betrug derAnteil der Young Professional-Stellen 19 Prozent. Auch sehr gefragt sindWirtschaftsinformatikabsolventen mit 10.492 Jobs. Sie stellen ein Bindegliedzwischen Wirtschaft und IT dar und sind vielfältig einsetzbar, unter anderem imBereich Consulting und Beratung.Für Naturwissenschaftler wurden im Dezember 15.384 Positionen inseriert, vondenen sich ebenfalls 19 Prozent an Young Professionals richteten. Ambeliebtesten war die Studienrichtung Chemie mit 5.746 Jobs, gefolgt von Physikmit 4.104 Jobs. Wer sich gerne mit Problemlösungen beschäftigt, für den lohntsich ein Mathematikstudium - 6.609 Jobs waren an Mathematiker zu vergeben. EinGeografiestudium wurde hingegen nur bei 694 Positionen gefordert. Auch Biologiewird mit 1.660 Jobangeboten weniger benötigt.Ausgefallene Studiengänge bieten unterschiedliches JobpotentialBisher erst an wenigen deutschen Universitäten angeboten wird ein Studium inPublic Health oder Kriminologie. Dennoch wurde im Dezember 2019 bereits in 143bzw. 26 Positionen gezielt nach Fachkräften dieser Studienrichtungen gesucht.Eine Reise in die Vergangenheit wird Archäologie-Absolventen bei 39 Jobsgeboten. Wiederum schlechte Aussichten haben Altphilologen undAsienwissenschaftler. Hier gab es im Dezember 2019 kein einziges Jobangebot. Über den BAP Job-NavigatorDer BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194 Printmedien,164 Online-Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und der Jobbörse derBundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Dezember 2019 wurden insgesamt 870.460Stellenanzeigen von 140.168 Unternehmen analysiert. Wenn mehrere Anzeigen füreine Stelle geschaltet wurden, wurden diese zusammengefasst und nicht mehrfachgezählt. 