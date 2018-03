BAMSCHOOL - Webstar Julien Bam eröffnet eigene Tanzschule

Berlin/Köln, 12.März 2018 (ots) -- BAMSCHOOL öffnet im Frühjahr 2018 im Mediapark in Köln- Studio71 fungiert als Partner für Vermarktung und KommunikationMit über 4,5 Millionen YouTube-Abonnenten auf seinem Hauptkanal"Julien Bam", über 3,7 Millionen Instagram Abonnenten und über 1,7Millionen Twitter Followern gehört Julien Bam zu deneinflussreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum. Jetztverwirklicht sich das Multitalent einen langjährigen Traum underöffnet im Kölner Mediapark mit der BAMSCHOOL seine eigeneTanzschule.Julien Bam ist begeistert: "Tanzen spielt in meinem Leben einezentrale Rolle und ist für mich seit jeher Ausdrucksform, Katalysatorund Lebensphilosophie zugleich. Diese Erfahrungen möchte ich nun mitKindern und Jugendlichen teilen und ihnen mit der BAMSCHOOL zu einemeinzigartigen Zufluchtsort verhelfen. Ich hoffe, dass ich ihnendadurch möglichst viel von mir weitergeben und bei der Entfaltungihrer Persönlichkeit und Stärkung ihrer Willenskraft helfen kann."Ein Ankündigungsvideo von Julien Bam findet sich unterhttps://www.youtube.com/watch?v=oeNpov9BaqIDer 29-jährige Creator und seine Managerin Annika Schulz habengemeinsam mit Geschäftsführerin Birsen Kasapoglu und seinemehemaligen Tanz-Coach Reagan Dikilu alias Sugar Rae ein Programmerarbeitet, in dem Breakdance, Hip-Hop und Urban Dance eine zentraleRolle spielen. Kinder und Jugendliche sollen dazu angeregt werden,sich aktiv in Gruppen einzugliedern und mehr Bewegung in ihr Leben zubringen.Annika Schulz, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterinder BAMSCHOOL, sagt über das Konzept: "Beim Breakdance geht es umEhrgeiz und die gegenseitige Motivation untereinander. Das gemeinsameTraining, die Crew, die Liebe zur Musik und die Perspektive, sichdurch intensives Training und entschlossene Arbeit zu verbessern,geben den Jugendlichen Rückhalt und Antrieb. Wir wollen ihnen inunserer Schule nicht nur das Tanzen und den Umgang mit dem eigenenKörper, der Ernährung und der damit verbundenen Disziplinnäherbringen, sondern eben auch ein neuartiges, ganzheitlichesAusbildungsexempel offerieren, das unseren Social-Media-Backgroundmit den Alltagsanforderungen der jungen Generation verschmilzt. Sowerden neben dem Sportangebot, auch regelmäßige Workshops abgehalten,die den richtigen Umgang mit dem Internet, fördernde Maßnahmen zureigenen Wahrnehmung, Optimismus-Training sowie die individuelleBerufs- und Studienplatzorientierung behandeln und somit einenweiteren Mehrwert bieten."Studio71 unterstützt die BAMSCHOOL als Partner in der Vermarktung undKommunikation und berät in Sachen Marken- und Medienpartner. Nebender Akquise von Sponsoren umfasst das Mandat perspektivisch auchgemeinsame Produkte rund um die BAMSCHOOL.Johann Griebl, Geschäftsführer von Studio71, erklärt: "Wir sind vomKonzept der BAMSCHOOL begeistert und überzeugt davon, dass sie sichzu einer vielbesuchten Anlaufstelle für Jugendliche aus ganzDeutschland entwickeln wird. Man spürt, dass es hier um weit mehr alsein Freizeitangebot geht. Themen wie Selbstverwirklichung undIdentitätsfindung werden hier professionell, leidenschaftlich und vorallem zeitgemäß in das Angebot integriert. Wir freuen uns sehr,gemeinsam mit Julien und seinem Team an diesem engagierten Projekt zuarbeiten und wollen mit unserer Expertise als Kreativagentur undunseren einzigartigen TV-Crosspromotion-Möglichkeiten Markenindividuelle Möglichkeiten bieten, ein Teil der BAMSCHOOL zu werden."Julien Bam und Annika Schulz, Gründer der BAMSCHOOL, zur gemeinsamenVermarktungs-kooperation: "Wir freuen uns sehr, dass wir dasStudio71-Team mit unserer Euphorie und Leidenschaft für das Projektbegeistern konnten und mit ihnen einen Partner für unserHerzensprojekt gefunden haben, der uns mit Rat und Tat zur Seitesteht."Studio71, eines der weltweit führenden Digital Studios und Teil vonRed Arrow Studios, betreut Julien Bam auch mit seinen Kanälen bereitsseit Anfang des Jahres.Infos und Links zur BAMSCHOOL:https://www.instagram.com/bamschool/https://www.facebook.com/Bamschool/Weiteres Bildmaterial senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.Website BAMSCHOOLhttp://bamschool.de/Ankündigungsvideos BAMSCHOOL:https://www.youtube.com/watch?v=oeNpov9BaqILinks zu Julien Bam:YouTube Julien Bam (Hauptkanal):https://www.youtube.com/user/JulienBamYouTube Bulien Jam:https://www.youtube.com/channel/UCNpP_PH0Uj8Ldc7INQ-ih_Q/featuredFacebook:https://www.facebook.com/julien.bam/Twitter:https://twitter.com/julien_bam?lang=deInstagram:https://www.instagram.com/julienbam/?hl=deÜber die BAMSCHOOL:Die BAMSCHOOL ist die neu gegründete Tanzschule des Web VideoProduzenten und YouTube Creators Julien Bam mit Standort in Köln. Mitüber 4,5 Millionen YouTube-Abonnenten auf seinem Hauptkanal "JulienBam", über 3,7 Millionen Instagram Abonnenten, über 1,7 MillionenTwitter Followern und über 500.000 Fans auf Facebook gehört Julien zuden erfolgreichsten Social Media Influencern im deutschsprachigenRaum. Die BAMSCHOOL liefert allen Altersgruppen die Möglichkeit,Bewegung in Form von Breakdance und anderen Tanzstilen in ihr Lebenzu lassen.Über Studio71:Studio71 ist ein global führendes Digital Studio und Teil von RedArrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE.Studio71 generiert rund 7 Milliarden Video Views im Monat und hatseinen Hauptsitz in Berlin und Los Angeles, weitere Standorte sindNew York, London, Wien, Toronto, Mailand und Paris. Imdeutschsprachigen Raum ist Studio71 mit über 500 Millionen VideoViews die Nummer 1 und distribuiert die Web-Only-Inhalte derSendergruppe über alle digitalen Plattformen. Für dieWerbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlands führenderBewegtbild-Vermarkter verantwortlich.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SEMatthias BohligStv. Leiter Kommunikation DigitalMedienallee 7D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507-2344Fax +49 89 9507-92344Mobil +49 151 441 653 68Matthias.Bohlig@ProSiebenSat1.comhttp://www.prosiebensat1.comverena adamiadamicommunicationTel. +49 89 5100 9545Mobil +49 172 834 6666adami@adami-communication.deBAMSCHOOLAnnika SchulzGründerin BAMSCHOOLmanagement@julienbam.deBirsen KasapogluGeschäftsführung BAMSCHOOLTel. +49 172 6985169management@bamschool.deOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuell