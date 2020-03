BALLARD POWER: Kaufen, kaufen, kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Bei Ballard Power geben heute Morgen eindeutig die Bullen den Ton an. So schießt die Aktie um 8% nach vorne. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun wieder über 9 Euro. Nach dem heftigen Crash der letzten Woche startet also endlich die erhoffte Gegenreaktion. Doch ist das nur eine Erholung oder der Beginn einer neuen Rallye? (Wie es im Bereich Wasserstoff jetzt weitergeht, lesen Sie in dem brandneuen Sonderreport. Hier lesen )

Mit diesem Anstieg kann sich Ballard Power heute vom allgemein schwächeren Marktumfeld etwas abkoppeln. Kein Wunder, schließlich ist das Thema Wasserstoff immer eine der spannendsten Stories für die nächsten Monate und Jahre. Hier sehen wir unglaubliches Gewinnpotenzial. Welche Aktie davon am stärksten profitieren müsste, lesen Sie hier .

Welche Kurse bei Ballard Power möglich sind, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Nach dem Börsengang 1996 verteuerte sich das Papier in der Spitze auf 125 Euro im Jahr 2000. Anschließend folgte der Absturz auf nur noch 0,45 Euro zum Jahreswechsel 2012/2013.

